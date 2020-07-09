بدء القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل بجامعة حفر الباطن

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في 44 تخصصًا في 11 كلية

تبدأ جامعة حفر الباطن بعد غدٍ السبت (20 ذو القعدة 144هـ) القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1441-1442هـ (طلاب، طالبات)، عبر بوابة القبول الإلكترونية، ويستمر حتى 27 ذي القعدة 1441هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري أن التخصصات المتاحة للقبول بلغت 44 تخصصًا في 11 كلية. مبينًا أنه تم استحداث 6 برامج جديدة لأول مرة للبنين والبنات تضمنت بكالوريوس العلوم في علوم الرياضة والنشاط البدني، وبكالوريوس الآداب في الاتصال والإعلام، وبكالوريوس العلوم في الإدارة المالية، وبكالوريوس العلوم في نظم المعلومات الإدارية وبكالوريوس القانون، وبكالوريوس العلوم في المحاسبة (بنين).

وذكر الدكتور المطيري أنه سيتم إعلان الدفعة الأولى للمقبولين في 29 ذي القعدة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 1 ذي الحجة، وسيتم إعلان الدفعة الثانية في 4 ذي الحجة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 5 ذي الحجة، وسيتم إعلان الدفعة الثالثة في 7 ذي الحجة وسيتاح لهم إنهاء إجراءات القبول حتى 9 ذي الحجة، على أن يتم إغلاق القبول بشكل نهائي في 9 ذي الحجة.

وأكد المطيري أن جميع إجراءات القبول ستكون إلكترونية ولا حاجة لإرسال الشهادة عبر البريد الممتاز عند الترشيح للقبول، كما أن التواصل بين الجامعة والمتقدمين سيكون عن طريق موقع الجامعة ولا بد من متابعة الموقع باستمرار، وفي حال وجد استفسار يمكن تقديم طلب من خلال نظام مراجعات القبول أو بالتواصل مع الدعم المباشر. مشيرًا إلى أن عدم إنهاء إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة يغلق الملف ويلغي الطلب، مع إخلاء مسؤولية الجامعة عن البيانات الخاطئة في أرقام الاتصال والبيانات الشخصية المدخلة في الطلب، كما سيلغى القبول في حال اتضح أن المتقدم مقبول في جامعة أخرى.