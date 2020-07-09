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ابن حثلين: قطاع الإبل مجال خصب للاستثمار وفوائده كبيرة

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ابن حثلين: قطاع الإبل مجال خصب للاستثمار وفوائده كبيرة ابن حثلين: قطاع الإبل مجال خصب للاستثمار وفوائده كبيرة
رحب بالقطاع الخاص في مجال الإبل

ابن حثلين: قطاع الإبل مجال خصب للاستثمار وفوائده كبيرة

رحّب رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل ورئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين, باستثمار الشركات والمؤسسات الخاصة في قطاع الإبل بكافة جوانبه، مؤكداً أن هذا القطاع يشكل أرضًا خصبة للاستثمار؛ مما سيعود بالفائدة الكبيرة على جميع الأطراف.


وشدد ابن حثلين في تصريح صحفي على أن نادي الإبل يعمل وفق رؤية متكاملة للنهوض بهذا القطاع ليكون مساهماً فعالاً في دفع عجلة التنمية ويشكل مورداً مهماً من موارد الاقتصاد الوطني، موضحًا أن قطاع الإبل لم يكن يحظى في السابق بوجود شركات متخصصة توفر أدوات ومستلزمات الإبل وفق مواصفات عالمية.


وعدّ رئيس مجلس إدارة نادي الإبل إطلاق مشروع شركة إبل المتخصصة في مستلزمات وأدوات الإبل، خطوة مهمة لدخول القطاع الخاص والتوجه باستثماراته إلى مجال الإبل، مؤكداً أن الأرباح تكاد تكون مضمونة عطفاً على القوة الشرائية الكبيرة التي يتميز بها قطاع الإبل.


وأضاف ابن حثلين: "نادي الإبل والمنظمة الدولية للإبل على أتم الاستعداد للتعاون مع الجميع وتقديم كل ما من شأنه النهوض بقطاع الإبل".


يذكر أن شركة إبل تأسست بقيمة استثمارية تقارب الـ40 مليون ريال على ثلاث مراحل، وستعمل الشركة بالتعاون مع مصانع عالمية ذات خبرة في مجالات مشابهة لمجال مستلزمات الإبل، ومع نادي الإبل لتكون أول شركة متخصصة في هذا المجال عالمياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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