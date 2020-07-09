غداً في مدينة نيون السويسرية.. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا

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بعد توقف دام 4 أشهر بسبب فيروس كورونا

تُسحب غداً في مدينة نيون السويسرية قرعة استكمال بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم التي توقفت لأكثر من 4 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتوقفت المسابقة منذ شهر مارس الماضي بعد قرار الاتحاد الأوروبي تعليق النشاطات الكروية في أنحاء القارة، ليضع "ويفا" في منتصف يونيو خطة لإكمال مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يورويا ليغ".



وضمنت أندية أتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني وأتلتيكو مدريد وباريس سان جرمان، التأهل إلى ربع النهائي، فيما تبقى أربع مباريات في إياب ثمن النهائي هي: يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي (صفر-1 ذهاباً)، وبرشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي (1-1)، ومانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني (2-1 ذهاباً)، وبايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الإنجليزي (3-صفر ذهاباً).



وأقرّ الـ"ويفا" لاستكمال المسابقة إقامة بطولة مصغرة من ربع النهائي في لشبونة البرتغالية، تقام بنظام خروج المغلوب بعد مباراة واحدة بدءاً من 12 أغسطس، وصولاً إلى المباراة النهائية المقررة في 23 منه؛ إذ سيُستكمل دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في السابع والثامن من أغسطس المقبل، على أن يقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 منه، ونصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه.



وفي بطولة الدوري الأوروبي ستقام مباريات إياب الدور ثمن النهائي في 5 و 6 أغسطس, وبالنسبة لمواجهتي روما الإيطالي مع إشبيلية الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي مع خيتافي الإسباني (لم تلعب ذهاباً) بسبب فيروس "كوفيد-19"؛ فستحسمان بمباراة واحدة على أرض محايدة في ألمانيا أيضاً, وستقام أدوار ربع النهائي يومي (10-11 ) أغسطس, ونصف النهائي يومي (16-17 أغسطس) في مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب, على أن تقام المباراة النهائية بتاريخ 21 أغسطس في كولن الألمانية.