عقلة الصقور: ضبط مواد غذائية ومنظفات مخالفة في سكن "عامل مقيم"

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بعضها تحت أشعة الشمس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

ضبطت بلدية محافظة عقلة الصقور بمشاركة المحافظة والشرطة؛ كمية من المواد الغذائية والمنظفات، يخزنها مقيم في مقر سكنه بطريقة مخالفة، وتمت مصادرتها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية عبدالله البيضاني، أن ذلك جاء إثر بلاغ تقدم به أحد المواطنين؛ حيث باشرت الفرق المختصة الموقع وتم ضبط (991) لتر زيوت قلي، و(980) كيلو مواد غذائية متنوعة، و(299) كرتون مشروبات غازية؛ حيث تم تخزين بعضها داخل سور السكن الخاص بالمقيم، وأخرى في غرفة متهالكة مع المنظفات، وجرت مصادرتها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف البيضاني أنه تم أيضاً تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالف وإتلاف المواد الغذائية المصادرة.