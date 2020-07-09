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"الصحة العالمية" تشكل لجنة لمراجعة تعاملها مع "كورونا"

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"الصحة العالمية" تشكل لجنة لمراجعة تعاملها مع "كورونا" "الصحة العالمية" تشكل لجنة لمراجعة تعاملها مع "كورونا"
"كلارك" و"سيرليف" وافقتا على رئاستها

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أنها تعمل على تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة مرض "كوفيد-19"، وكذلك استجابة الحكومات لها.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194، أن هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "جيبريسوس" أن أعضاء المنظمة كانوا قد دعوا في مايو (أيار) الماضي، بالإجماع إلى تقييم الاستجابة العالمية للجائحة.منظمة الصحة العالمية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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