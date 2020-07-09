أمير نجران: المملكة الأنموذج الأسمى لصون حقوق الإنسان

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قال: تتعامل من منطلقات سماحة الإسلام وتنشر الخير للعالم

أكد الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أن المملكة هي الأنموذج الأسمى لصون حقوق الإنسان، كونها تتعامل مع الإنسان من منطلقات سماحة الدين الإسلامي، وتنشر الخير والسلام للعالم أجمع، خدمة للإنسانية دون النظر إلى الدين ولا المذهب ولا العرق ولا الجنسية.

جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، عضو مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان في دورته الثالثة المنصرمة، عبدالله بن مهدي آل سدران، وعضو المجلس في الدورة الرابعة الجديدة الدكتور غفون بن سالم اليامي.

وقال الأمير "جلوي": المملكة تستحق أن تكون "مملكة الإنسانية"، بمواقفها ومؤسساتها، التي يأتي في طليعتها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومن الشواهد التي يعيشها العالم اليوم جائحة فيروس كورونا، أن المملكة لم تفرق في مواقفها بين المواطن والمقيم وحتى المخالف.

وأشار إلى ما تطبقه المملكة في أحكامها ومعاملاتها، بحفظ الضرورات الخمس التي كفلها الإسلام، التي تحقق للحياة الإنسانية الكرامة والنزاهة.

وكرّم أمير نجران، خلال اللقاء، عبدالله آل سدران، نظير ما قدمه للمنطقة خلال الدورة السابقة لمجلس هيئة حقوق الإنسان، وهنأ الدكتور غفون اليامي على الثقة بتسميته عضوًا في الدورة الحالية.

من جهته، عبّر آل سدران عن شكره لأمير منطقة نجران على ما يلقاه من توجيهات وآراء لتحقيق أهداف ورسالة الهيئة بالمنطقة، فيما ثمّن الدكتور "اليامي" ترشيحه لعضوية المجلس، مؤكدًا عزمه على مواصلة المسيرة بكل أمانة وإخلاص.أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد