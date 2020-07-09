أمانة عسير تسحب 1779 مركبة تالفة بأبها في أسبوعين

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تحفظت عليها تمهيدًا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين

سحبت أمانة منطقة عسير 1779 مركبة تالفة بمدينة أبها خلال الأسبوعين الماضيين؛ وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأوضح مدير إدارة النظافة والإصحاح البيئي بالأمانة محمد سبران، أن الأمانة تحفظت على تلك المركبات؛ تمهيدًا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين.

وأكد "بن سبران" على أن الحملة تهدف إلى القضاء على كافة مسببات التشوه البصري، وذلك لتعزيز السلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.

وأضاف أن تلك الأعمال تأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وبمتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

أمانة منطقة عسير مدينة أبها