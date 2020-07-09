لدخول دبي.. طيران الإمارات تضع شرطًا جديدًا على هذه الجنسيات منها دولتان عربيتان

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منها أمريكا وروسيا

أعلنت شركة طيران الإمارات، أنه بداية من 10 يوليو فما بعدُ، يجب على جميع المسافرين مع "طيران الإمارات" من 12 دولة ومن مطاراتها المختلفة، حمل شهادة كوفيد-19 سلبية، صادرة من مختبر معتمد من قِبَل الحكومة المحلية؛ ليتم استخراج التذكرة والسماح بدخول دبي، وتعتبر الشهادة الصادرة من مختبر تحليل معتمد من قِبَل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في بلد المغادرة مقبولة، كما يجب إصدار الشهادات قبل المغادرة بمدة لا تزيد على 96 ساعة، وتشمل الجنسيات المشتملة عليها هذا الشرط، القادمين من: أفغانستان، وبنجلاديش، والهند، وإيران، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وروسيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة الأمريكية من دالاس فورت وورث، وهيوستن، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وفورت لودرديل، وأورلاندو؛ بما في ذلك المسافرون القادمون إلى دبي من كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، على رحلات المتابعة لطيران الإمارات، بالإضافة إلى جنسيتين عربيتين وهما رعايا جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.شركة طيران الإمارات