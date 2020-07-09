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الاتحاد الآسيوي: 14 سبتمبر موعد استئناف دوري الأبطال 2020

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الاتحاد الآسيوي: 14 سبتمبر موعد استئناف دوري الأبطال 2020 الاتحاد الآسيوي: 14 سبتمبر موعد استئناف دوري الأبطال 2020

الاتحاد الآسيوي: 14 سبتمبر موعد استئناف دوري الأبطال 2020

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، أن يوم 14 سبتمبر المقبل سيكون الموعد الجديد لاستئناف دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة الغرب؛ على أن يختتم دور المجموعات في 24 من ذات الشهر، كما حدد مواعيد المباريات الإقصائية التي تقام من مباراة واحدة، وموعد النهائي الذي يحتضنه غرب القارة يوم 5 ديسمبر المقبل.

ويستأنف الهلال مشواره للدفاع عن لقبه، بمواجهة باختاكور الأوزبكي مرتين متتاليتين، يومي 14 و17 سبتمبر، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة في المجموعة الثانية، ثم يلاقي شهر خودرو في الجولة الخامسة يوم 20، وبعدها شباب الأهلي دبي الإماراتي في 23 سبتمبر، بالجولة السادسة من المجموعة الثانية.

ويواجه الأهلي، فريق الشرطة العراقي في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، يوم 14 سبتمبر المقبل، ثم يقابله مرة أخرى ضِمن الجولة الرابعة يوم 17 من ذات الشهر؛ فيما يواجه الوحدة الإماراتي بالجولة الخامسة بعدها بثلاثة أيام، وأخيرًا الاستقلال الإيراني يوم 23 سبتمبر في الجولة السادسة والأخيرة.

فيما يعود التعاون في المجموعة الثالثة بمباراتي بيرسبوليس الإيراني، يومي 15 و18 سبتمبر، ثم يتقابل مع الشارقة الإماراتي يوم 21 من نفس الشهر، والدحيل القطري بالجولة الأخيرة يوم 24 سبتمبر.

ويعاود النصر مبارياته في المجموعة الرابعة بمواجهتين ضد فريق سباهان الإيراني، يومي 15 و18 سبتمبر، ثم يلاقي السد القطري يوم 21، وبعده العين الإماراتي في الجولة السادسة يوم 24 سبتمبر.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استئناف دوري الأبطال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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