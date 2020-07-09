محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير

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حولوا موقعًا يتوسط منازلهم إلى وكر لترويج الممنوعات والمسكرات

شكا سكان قرى ظهرة آل رحبان والقشبة والخاوي وشعب دريب بآل غنية بمحايل من عمالة إفريقية مجهولة الهوية حولوا موقعًا يتوسط منازلهم إلى وكر لترويج الممنوعات والمسكرات وقالوا إنهم باتوا لا يأمنون على أسرهم في ظل الوضع القائم الذي ينذر بمخاطر أمنية وصحية.

وأبانوا أنهم تقدموا ببلاغ للجهات الأمنية المختصة والتي باشرت عصر أمس الموقع وتم ضبط عددٍ من المخالفين وهروب آخرين إلا أنهم تفاجؤوا بعد صلاة مغرب اليوم ذاته بعودة المقبوض عليهم ورجوع الوضع إلى ما كان عليه قبل البلاغ، وأكدوا أن هنالك مركبات ترتاد المكان بصفة مستمرة وسط حركات مشبوهة.

وطالبوا بتدخل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير لحمايتهم من أولئك المخالفين الذين ينشرون السموم بين الشباب فضلاً عن الذعر والخوف الذي يعيشه السكان.