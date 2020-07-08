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شاهد.. شرطة حائل تُحرر مخالفات بحق غير الملتزمين بالاحترازات ضد كورونا

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شاهد.. شرطة حائل تُحرر مخالفات بحق غير الملتزمين بالاحترازات ضد كورونا شاهد.. شرطة حائل تُحرر مخالفات بحق غير الملتزمين بالاحترازات ضد كورونا
خلال جولاتها الرقابية الميدانية في الأسواق والأماكن العامة والطرقات

شاهد.. شرطة حائل تُحرر مخالفات بحق غير الملتزمين بالاحترازات ضد كورونا

حررت شرطة منطقة حائل، عددًا من المخالفات خلال جولاتها الرقابية الميدانية في الأسواق والأماكن العامة والطرقات، للمواطنين والمقيمين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المستجد.

وفي التفاصيل، ظهر رجال الأمن في بثه "سناب الداخلية"، وهم يقومون بالجولات الميدانية ويتابعون الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة والالتزام بتنفيذها.

وتنوعت المخالفات التي حررها رجال الأمن بحق المخالفين بين عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بناءً على تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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