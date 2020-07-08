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من خلال معسكره في أبها.. الأخضر الشاب يواصل إعداده لـكأس آسيا

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من خلال معسكره في أبها.. الأخضر الشاب يواصل إعداده لـكأس آسيا من خلال معسكره في أبها.. الأخضر الشاب يواصل إعداده لـكأس آسيا

من خلال معسكره في أبها.. الأخضر الشاب يواصل إعداده لـكأس آسيا

واصل السعودي تحت 19 عاماً، الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.
وأجرى «الأخضر» صباحاً حصة على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية طبق خلالها دامين هيتوج المدير الفني الهولندي، والجهاز الفني المساعد، تمارين تخصصية لكافة الخطوط بهدف تعزيز المهارات الأساسية، في حين تركزت الحصة المسائية التي احتضنها الملعب الرئيس على البدء في الإستراتيجية الفنية للفريق.
يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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