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محافظ المهد يدشن مبادرة "تسلمون" لإبراز جهود القطاع الصحي والأمني

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محافظ المهد يدشن مبادرة "تسلمون" لإبراز جهود القطاع الصحي والأمني محافظ المهد يدشن مبادرة "تسلمون" لإبراز جهود القطاع الصحي والأمني
ضمن الجهود التي تنفذها إدارة التعليم للوقاية والحد من انتشار كورونا

محافظ المهد يدشن مبادرة

دشن محافظ المهد مبارك المورقي، مبادرة " تسلمون" التي أطلقها تعليم المهد، بحضور مدير إدارة التعليم بالمهد محمد بن عليالقحطاني وعدد من القيادات التربوية والإدارية، وذلك لإبراز الجهود المبذولة من قبل القطاع الصحي والأمني بالمحافظة منذ بداية أزمة جائحة كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، يأتي ذلك ضمن الجهود التي تنفذها إدارة التعليم للوقاية والحد من انتشار ، وتهدف المبادرة إلى توجيه رسائل شكر مصورة من قبل منسوبي التعليم، بالإضافة إلى العمل على إبراز شعار المبادرة وعبارات الشكر من خلال بنرات إعلانية في شوارع المحافظة.

ومن ناحيته، أكد مدير المراجعة الداخلية بتعليم المهد محمد بن شالح الوسمي أن مبادرة تسلمون تأتي ضمن الجهود التي تنفذها إدارة التعليم للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بتوجيه ودعم من مدير التعليم محمد بن علي القحطاني.

وأشار الوسمي إلى أن المبادرة تهدف إلى توجيه الشكر للعاملين في الصفوف الأمامية من منسوبي القطاعات الصحية والأمنية، والعمل على إبراز جهودهم، والدعم المعنوي للجهود المبذولة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية والعمل التكاملي بين الجهات الحكومية في المحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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