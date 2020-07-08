أمير الرياض يشكر أشخاصًا وجهات لتبرعهم بإنشاء مستشفى بالمجمعة

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بالإضافة إلى مبنى للكلى بالأفلاج ومركز لاضطرابات النمو بالخرج

أعرب أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز عن شكره لكلٍّ من أبناء عبد الله بن محمد الحقيل على تبرعهم بإنشاء مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة بسعة 30 سريراً، وإبراهيم بن عمر الرشود على تبرعه بإنشاء مبنى الكلى بمستشفى الأفلاج بسعة 30 سريراً، ومجموعة سليمان الحبيب على تبرعها بإنشاء مشروع مبنى مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة بمحافظة الخرج.

وقال في خطابات شكر وجهها لهم: "نقدر لكم هذه المبادرة الفاعلة في خدمة المجتمع ودوركم البارز بالشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية في دعم العمل الخيري في هذا البلد الغالي المعطاء في ظل الدعم السخي والمتابعة الدائمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاع الصحي ولجميع القطاعات التي تخدم الوطن والمواطن، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.أمير الرياض