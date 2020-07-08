أخبار عاجلة

عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن -
فوضى في مالي.. محتجون يقتحمون التليفزيون مطالبين باستقالة الرئيس -
ملعب ONTime - الجمعة 10 يوليو 2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
رجل يسقط من سقف مبنى بعد "معركة" مع قرد -
مساء dmc - رحيل الفنان محمود رضا.. أسطورة الفنون الشعبية -
228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ -
بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل -
السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت -
الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا -
تشيلي: حصيلة الإصابات 309274 والوفيات 6781 بفيروس كورونا الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم والمصرية للاتصالات لتطوير مدرسة صناعية

Print
بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم والمصرية للاتصالات لتطوير مدرسة صناعية بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم والمصرية للاتصالات لتطوير مدرسة صناعية

مصراوي Masrawy

03:00 م الأربعاء 08 يوليه 2020

كتب - علاء حجاج:

شهد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التعليم والشركة المصرية للاتصالات، لتطوير مدرسة صناعية.

وقال بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء إن التوقيع تم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بهدف تطوير مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسني الثانوية الصناعية بنات بمدينة نصر لتصبح مدرسة WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير التربية والتعليم، في البيان إن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بدأت الوزارة في انشائها منذ سبتمبر 2018، تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل نظم التعليم الفني بالعالم.

وأضاف أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم يشهد إطلاق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية يتم إنشاؤها في العام الدراسي 2020/2021، حيث يؤسس لشراكة ممتدة بين الوزارة والشركة المصرية للاتصالات.

وقال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لبناء الرقمية؛ حيث يستهدف بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توفير كوادر فنية مؤهلة ومدربة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحاصلة على شهادات معتمدة دوليا لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ موضحا أن هذا التعاون سيمتد لمحافظات أخرى.

وبحسب طلعت فإنه من المقرر خلال العامين المقبلين أن تنفذ الشركة المصرية للاتصالات مشروعات لمد كابلات الألياف الضوئية وذلك بالإضافة إلى مشروعات التوسع في الكابلات البحرية وهي خطط تتطلب توافر كوادر متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما في تخصصات تكنولوجيا الألياف الضوئية والبرمجيات والأمن السيبراني.

وقال إنه تم تحديد التخصصات بالمدرسة بناء على دراسة الواقع العملي للاحتياجات الفعلية لسوق العمل حيث تشتمل المدرسة على تخصصات في مجالات: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحاسوب، وأنظمة الإلكترونيات، والأنظمة الكهربائية.

0

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - إجتماعات فنية وقانونية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحسم الخلاف حول سد النهضة

8 الصبح - إجتماعات فنية وقانونية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحسم الخلاف حول سد النهضة

مصراوي يرصد لحظات انتظار ظهور جثامين غرقى شاطئ النخيل

مصراوي يرصد لحظات انتظار ظهور جثامين غرقى شاطئ النخيل

مصر تسجِّل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة

مصر تسجِّل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة

مصر تستطيع - د. شادي الكردي: مدرس جامعي يخفف عن طلبة حلوان بسؤال من خيال الطالب

مصر تستطيع - د. شادي الكردي: مدرس جامعي يخفف عن طلبة حلوان بسؤال من خيال الطالب

شبكة عيون الإخبارية