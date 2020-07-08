بمشاركة 300 درون.. شاهد عرض كورونا المذهل في سماء سيول

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شمل الفيروس والكمامة والماء.. لكن لماذا لم تعلن السلطات موعد العرض؟

بمشاركة 300 طائرة بدون طيار (درون)، وبإضاءة وتشكيلات مذهلة، قدّمت العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، عرضًا مبهرًا من أجل توعية سكانها بمخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأساليب الوقاية منه.

وتحت عنوان "عرض مذهل للكمامة والماء والصابون"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء: تبدع الدول وتبتكر من أجل توعية مواطنيها بمخاطر كورونا وأساليب الوقاية منه، وفي هذا الإطار جاء هذا العرض المثير لإضاءات متنوعة لـ300 طائرة بدون طيار مساء 4 يوليو، في سماء العاصمة سيول؛ لتذكير الناس بغسل أيديهم وارتداء قناع الوجه والتباعد لمسافة مترين على الأقل، مع استمرار العالم في التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة: في العرض الذي استمر لمدة 10 دقائق فوق نهر هان، شكّلت الطائرات صورًا مضيئة لقناع وجه محاط بجزيئات فيروس كورونا، وأظهرت التباعد الاجتماعي بين الناس وغسل اليدين.

كما ارتفع في السماء إبهام كبير متبوعًا بعبارة "شكرًا لك"، وهي فقرة مخصصة للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

كما كتبت الحكومة عبر الفيديو على موقع يوتيوب: "شكرًا لجهود الناس والطاقم الطبي".

وحسب الصحيفة، لم تعلن السلطات الكورية موعد العرض، فجاء بمثابة مفاجأة مبهجة لتشجيع المواطنين على الاستمرار بالالتزام بالقواعد الصحية، أيضًا لم ترغب السلطات في أن تتجمع حشود المتفرجين وتنسى قواعد التباعد الاجتماعي.

جدير بالذكر، أنه منذ بداية تفشي المرض، سجلت كوريا الجنوبية 13.181 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتوفي 285 شخصًا؛ وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

طائرة بدون طيار درون فيروس كورونا الجديد