أخبار عاجلة

رجل يسقط من سقف مبنى بعد "معركة" مع قرد -
مساء dmc - رحيل الفنان محمود رضا.. أسطورة الفنون الشعبية -
228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ -
بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل -
السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت -
الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا -
تشيلي: حصيلة الإصابات 309274 والوفيات 6781 بفيروس كورونا الجديد -
أمريكا.. كورونا يضرب بقوة مسجلًا نحو 70 ألف إصابة في يوم -
البرازيل: تسجيل 1214 وفاة و45048 حالة إصابة جديدة بكورونا -
المكسيك: تسجيل 665 وفاة و6891 إصابة جديدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المسند" يتوقع استمرار الحالة المطرية الصيفية على المرتفعات

Print
قال: تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية الحارة على القطاع الغربي

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية على المرتفعات.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم #الأربعاء متوقع أن تستمر الحالة المطرية الصيفية على أجزاءٍ من مرتفعات جبال السروات في #عسير #الباحة وشرق #جازان.

وأضاف: متوقع اليوم أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية الحارة على القطاع الغربي، وقد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة.. هذا والله أعلم.

حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ

228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ

بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل

بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل

السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت

السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت

الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا

الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا

شبكة عيون الإخبارية