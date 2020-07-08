أخبار عاجلة

رجل يسقط من سقف مبنى بعد "معركة" مع قرد -
مساء dmc - رحيل الفنان محمود رضا.. أسطورة الفنون الشعبية -
228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ -
بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل -
السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت -
الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا -
تشيلي: حصيلة الإصابات 309274 والوفيات 6781 بفيروس كورونا الجديد -
أمريكا.. كورونا يضرب بقوة مسجلًا نحو 70 ألف إصابة في يوم -
البرازيل: تسجيل 1214 وفاة و45048 حالة إصابة جديدة بكورونا -
المكسيك: تسجيل 665 وفاة و6891 إصابة جديدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الرصاصة".. اليابان تطلق أسرع قطار في العالم

Print
قالت: يسير بسرعة خيالية ويعمل بالتعليق النشط

حقق قطار "إن 700 إس" المعروف باسم "الرصاصة"، نجاحاً كبيراً في اليابان، منذ تشغيل خدمته مطلع يوليو الجاري.

ويمكن أن يسير هذا القطار بسرعة تصل إلى 360 كيلومتراً في الساعة، مما يجعله واحداً من أسرع القطارات في العالم.

ووفق "سكاي نيوز" صُممت مقاعد الركاب في هذا القطار، بشكل يسمح لها بالانحناء أكثر، مما يوفر مزيداً من الراحة لهم، كما يحتوي كل مقعد على منفذ طاقة فردي لشحن الهاتف الذكي.

ولا يتميز قطار "الرصاصة" الجديد بسرعته الخيالية فقط، وإنما بقدرته أيضاً على نقل الركاب بأمان في أثناء وقوع زلازل.

كما تتميز رحلاته بالانسيابية والهدوء، لأنه يعمل بنظام "التعليق النشط" الجديد، الذي يساعد على امتصاص حركاته.

اليابان قطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ

228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ

بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل

بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل

السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت

السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت

الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا

الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا

شبكة عيون الإخبارية