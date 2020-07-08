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تفاهم بين "إمارة عسير" و"مشروعات" لمتابعة مشاريعها وفق الممارسات العالمية

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تفاهم بين "إمارة عسير" و"مشروعات" لمتابعة مشاريعها وفق الممارسات العالمية تفاهم بين "إمارة عسير" و"مشروعات" لمتابعة مشاريعها وفق الممارسات العالمية
ضِمن الشراكات الاستراتيجية بين إمارات المناطق والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات

تفاهم بين

رعى أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة، والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات".

تهدف المذكرة إلى تمكين إمارة المنطقة من متابعة وتنسيق مشاريعها وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال تأسيس وحدة لمتابعة المشاريع التنموية بالإمارة.

قام بتوقيع المذكرة كل من وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة، ومدير عام البرنامج المكلف محمد بن علي العسيري.

وتأتي هذه المذكرة في إطار الشراكات الاستراتيجية بين إمارات المناطق والبرنامج الوطني "مشروعات" والتي يتم من خلالها بناء الهيكل التنظيمي الجديد لوحدة متابعة المشروعات في الإمارة، وتوفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع، وربط الوحدة مع المنصة الوطنية لمتابعة مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير خدمات الدعم والاستشارات الفنية في إدارة المشاريع.

يُذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة قد أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٤٨٥ وتاريخ ١٤٣٦هـ؛ بهدف الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ المشروعات من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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