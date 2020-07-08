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"مرحبًا ألف نتنزه بحذر".. "القرقاح" يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف النماص

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تُلامس كافة شرائح المجتمع وتتناسب مع الوضع الحالي وفق الإجراءات الاحترازية

انطلقت، أمس، فعاليات وبرامج وأنشطة صيف النماص لهذا العام 1441هـ، برعاية من محافظ النماص "سعد بن هياف القرقاح"؛ وذلك في مبادرة حسن الوفادة بنسختها الثانية، تحت شعار "مرحبًا ألف في عسير.. نتنزه بحذر" والتي دشّنها أمير منطقة عسير -يحفظه الله- وأعلن انطلاق فعاليات صيف عسير 2020.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النماص المهندس "عبدالله آل دلبوح" المشرف على فعاليات وبرامج صيف النماص، أنه بتوجيه من أمير المنطقة -يحفظه الله- وبرعاية محافظ النماص، انطلقت أولى فعاليات وبرامج صيف النماص، تمثلت في استعراض مسيرة الفروسية، واستعراض للدراجات النارية على امتداد الشريط السياحي.

كما تم إطلاق الألعاب النارية في سماء محافظة النماص؛ إيذانًا بانطلاق الفعاليات التي تشتمل على العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والفنية ومعرض للأسر المنتجة وزيارات للقرى التراثية.

وأضاف أن البلدية واللجنة المعنية حرصت على أن تلامس كافة شرائح المجتمع وتتناسب مع الوضع الحالي في كل من حديقة الملك عبدالله، وعلى امتداد الشريط السياحي وبعض المواقع الأخرى، وتمتد بمشيئة الله حتى نهاية موسم الصيف.

وأكد آل دلبوح، أنه سيطبق في الفعاليات جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة للوقاية من انتشار ، مكررًا دعوته لجميع الزوار والمصطافين باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من لبس الكمامات والحرص على التعقيم المستمر وترك المسافة الكافية بين الآخرين وفرض التباعد الاجتماعي.

محافظة النماص

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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