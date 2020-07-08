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وزير العدل: نظام التوثيق سيعزّز الأمن العقاري ويرفع كفاءة التوثيق العدلي

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وزير العدل: نظام التوثيق سيعزّز الأمن العقاري ويرفع كفاءة التوثيق العدلي وزير العدل: نظام التوثيق سيعزّز الأمن العقاري ويرفع كفاءة التوثيق العدلي
رفع شكره وتقديره للقيادة بمناسبة الموافقة على النظام

وزير العدل: نظام التوثيق سيعزّز الأمن العقاري ويرفع كفاءة التوثيق العدلي

رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام التوثيق.

وقال "الصمعاني": إن المملكة مستمرة ولله الحمد بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في التطور الشامل على الأصعدة كافة، ومن ذلك التطورات التشريعية التي نشهدها يوماً بعد يوم، بما يدعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن نظام التوثيق سيعزّز الأمن العقاري، مما سيرفع كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين وسيشمل الشروط اللازم توافرها فيهم ويحدّد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم وعقوبات المخالفين منهم.

وبيّن أن نظام التوثيق هو نقل بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك، مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة، حيث إن مهمة المحاكم هي الفصل في المنازعات، حسب النظام الأساسي للحكم.وزير العدل وزارة العدل وليد بن محمد الصمعاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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