جمعية "بني يزيد بالليث " توزع أكثر من 2000 سلة غذائية منذ بداية "كورونا"

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شملت الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل ومساعدات مالية لـ242 من الأسر أشد حاجة

وزعت جمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد بمحافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، 2370 سلة غذائية على المستفيدين منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وشملت المساعدات الأسر الفقيرة والمتضررة والأيتام والأرامل في مركز بني يزيد وقرية أتانه وقرية الرياحين، فيما تقديم مساعدات مالية على 242 من الأسر أشد حاجة من المستفيدين بالجمعية لشهر يونيو.

من جانبه، قدّم رئيس جمعية البر الخيرية ببني يزيد الشيخ نايف بن عايد اليزيدي، شكره وتقديره لكل من ساهم في دعم الجمعية، مشيراً إلى أن هذا الدعم الإنساني كان له الأثر الكبير في تحقيق رسالة الجمعية لتقديم العون والمساعدة للفقراء والمساكين.

ولفت إلى أن رجال الأعمال في بلادنا لهم مواقف صادقة تجاه وطنهم ومجتمعهم, سائلاً الله بأن يتقبل منهم ويجزيهم خير الجزاء.