أخبار عاجلة

مساء dmc - رحيل الفنان محمود رضا.. أسطورة الفنون الشعبية -
228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ -
بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل -
السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت -
الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا -
تشيلي: حصيلة الإصابات 309274 والوفيات 6781 بفيروس كورونا الجديد -
أمريكا.. كورونا يضرب بقوة مسجلًا نحو 70 ألف إصابة في يوم -
البرازيل: تسجيل 1214 وفاة و45048 حالة إصابة جديدة بكورونا -
المكسيك: تسجيل 665 وفاة و6891 إصابة جديدة بكورونا -
ألمانيا: 378 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جمعية "بني يزيد بالليث " توزع أكثر من 2000 سلة غذائية منذ بداية "كورونا"

Print
جمعية "بني يزيد بالليث " توزع أكثر من 2000 سلة غذائية منذ بداية "كورونا" جمعية "بني يزيد بالليث " توزع أكثر من 2000 سلة غذائية منذ بداية "كورونا"
شملت الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل ومساعدات مالية لـ242 من الأسر أشد حاجة

جمعية

وزعت جمعية البر الخيرية بمركز بني يزيد بمحافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، 2370 سلة غذائية على المستفيدين منذ بداية جائحة .

وشملت المساعدات الأسر الفقيرة والمتضررة والأيتام والأرامل في مركز بني يزيد وقرية أتانه وقرية الرياحين، فيما تقديم مساعدات مالية على 242 من الأسر أشد حاجة من المستفيدين بالجمعية لشهر يونيو.

من جانبه، قدّم رئيس جمعية البر الخيرية ببني يزيد الشيخ نايف بن عايد اليزيدي، شكره وتقديره لكل من ساهم في دعم الجمعية، مشيراً إلى أن هذا الدعم الإنساني كان له الأثر الكبير في تحقيق رسالة الجمعية لتقديم العون والمساعدة للفقراء والمساكين.

ولفت إلى أن رجال الأعمال في بلادنا لهم مواقف صادقة تجاه وطنهم ومجتمعهم, سائلاً الله بأن يتقبل منهم ويجزيهم خير الجزاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تشيلي: حصيلة الإصابات 309274 والوفيات 6781 بفيروس كورونا الجديد

تشيلي: حصيلة الإصابات 309274 والوفيات 6781 بفيروس كورونا الجديد

ألمانيا: 378 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

ألمانيا: 378 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

شبكة عيون الإخبارية