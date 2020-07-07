4 سعوديين ضمن الأفضل آسيوياً في تاريخ كأس العالم.. تعرف عليهم

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موقع الاتحاد الآسيوي على الإنترنت أعلن النتيجة

بعد 4 أسابيع من التقارير الفردية للاعبين المرشحين وفتح المجال للتصويت الجماهيري، أعلن موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الإنترنت اليوم الثلاثاء النتائج النهائية لعملية تصويت الجماهير والإحصائيات لاختيار التشكيلة المثالية للاعبي القارة ممن شاركوا في مونديال كأس العالم.

وقدم الموقع عدداً من المرشحين في كل مركز، من ذوي المساهمات البارزة في تاريخ المونديال.

وحصد حارس المرمى السعودي محمد الدعيع ثلثي أصوات المشاركين متقدماً بفارق كبير أمام الكوري الجنوبي لي وون جاي والياباني إيجي كاواشيما.

ولعب الدعيع دوراً كبيراً في تأهل منتخب بلاده لدور الـ16 في أول ظهور عالمي بمونديال أمريكا 1994.

وفي مركز الدفاع حصد السعودي عبد الله سليمان أعلى الأصوات، بعدما نجح في قيادة السعودية لبلوغ دور الـ16 عام 1994 إلى جانب المشاركة مرتين أخريين في البطولة العالمية 1998 و2002.

وجاء أيضاً في مركز قلب الدفاع الكوري الجنوبي هونج ميونج بو الذي ساهم في بلوغ منتخب بلاده إلى قبل نهائي كأس العالم 2002.

أما في مركز الظهير الأيمن فقد نال الكوري الجنوبي لي يونج بيو أعلى الأصوات، وهو اللاعب الذي ساهم أيضاً في بلوغ قبل نهائي نسخة 2002.

وفي المقابل نال الياباني يوتو ناجاتومو أعلى الأصوات في مركز الظهير الأيسر، وهو الذي قدم مشاركة مميزة في 3 نسخ بين عامي 2010 و2018.



في خط الوسط، نجح النجم السعودي فؤاد أنور في الحصول على أعلى الأصوات، وهو الذي كان سجل أول هدف للسعودية في تاريخ كأس العالم، وذلك عام 1994 أمام هولندا، كما سجل هدفاً آخر أمام المغرب.

واختير النجم الكوري الجنوبي بارك جي سونج، الذي سجل مشاركة مميزة في 3 نسخ أعوام 2002 عندما بلغ منتخب بلاده قبل النهائي و2006 و2010.

واختارت الجماهير أيضاً الياباني هيديتوشي ناكاتا، الذي كان ضمن تشكيلة منتخب بلاده في مشاركته الأولى عام 1998، ثم تألق في النسخة التالية بعد 4 سنوات على أرض بلاده.

ويكتمل رباعي خط الوسط مع الياباني كيسوكي هوندا، الذي سجل في 3 نسخ متتالية لكأس العالم، وساهم في بلوغ منتخب بلاده مرتين دور الـ16.

وفي خط الهجوم، نال أعلى الأصوات السعودي سامي الجابر، ثم تلاه الكوري الجنوبي سون هيونج مين.

وشارك الجابر في 4 نسخ لكأس العالم (1994 و1998 و2002 و2006)، سجل خلالها 3 أهداف.

في حين أن سون سجل في آخر نسختين من كأس العالم، من بينها هدف في مرمى ألمانيا عندما فازت بلاده على الأخيرة 2-0 عام 2018 في روسيا.