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بالصور .. محافظ حفر الباطن يدشن مشروعات تطويرية بمستشفى الولادة والأطفال

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نوه بدعم حكومة خادم الحرمين مثمنًا جهودها للارتقاء بالخدمات الصحية لأهالي المحافظة

بالصور .. محافظ حفر الباطن يدشن مشروعات تطويرية بمستشفى الولادة والأطفال

دشن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود اليوم مشروعات تطويرية لبيئة العمل بمستشفى الولادة والأطفال بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي، حيث شمل التطوير زيادة عدد غرف الولادة من ست غرف إلى 12 غرفة.

كما شمل التطوير استحداث عددٍ من العيادات مثل (عيادة أطفال، عيادة الأمومة، عيادة الرضاعة الطبيعية، عيادة الفحص المبكر لسرطان الثدي)، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة المختبر بإضافة "4" أجهزة جديدة لمواكبة التطور الطبي المستمر وتوسعة بنك الدم لاستيعاب التزايد في أعداد المتبرعين لتعزيز قدرة المستشفى على الأداء وتحسين جودة الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمراجعين والمستفيدين من خدمات المستشفى.

ونوه الأمير منصور بن محمد آل سعود بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله - في تطوير الخدمات الصحية وبمتابعة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومثمنًا لأبطال صحة حفر الباطن جهودهم للارتقاء بالخدمات الصحية لأهالي المحافظة بقيادة مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي وزملائه من الكوادر الإدارية والطبية والتمريضية والفنية.

من جهة أخرى، قدم مدير الشؤون الصحية الأستاذ ناصر الصافي الشكر والتقدير لمحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود على رعايته الكريمة لتدشين وتطوير بيئة العمل بمستشفى الولادة والأطفال في ظل ما يحظى به القطاع الصحي بالمحافظة من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة وبمتابعة مستمرة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، والنائب فهد الجلاجل على الدعم المستمر والحرص الدائم على تطوير الخدمات الصحية بمحافظة حفر الباطن لتقديم خدمات صحية بدرجة عالية من الكفاءة والجودة.

بالصور .. محافظ حفر الباطن يدشن مشروعات تطويرية بمستشفى الولادة والأطفال

بالصور .. محافظ حفر الباطن يدشن مشروعات تطويرية بمستشفى الولادة والأطفال

بالصور .. محافظ حفر الباطن يدشن مشروعات تطويرية بمستشفى الولادة والأطفال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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