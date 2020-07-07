"الصحة" لـ"سبق": السعة السريرية في مستشفيات المملكة تزداد بشكل يومي

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أكد أن نسب الإشغال تحت المتابعة.. ليس لحالات كورونا فحسب بل للحرجة الأخرى

كشف المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة الدكتور جلال العويس، عن أن السعة السريرية في المستشفيات بمناطق المملكة تزداد بشكل يومي، وعلى مدار الساعة.

جاء ذلك في رد على استفسار "سبق" حول الخطة المستقبلية التي وضعتها وزارة الصحة للتعامل مع أي زيادة طارئة في الحالات الحرجة، حيث قال "العويس": "الحقيقة أننا نتعامل مع الوضع بشكل استباقي، لا نتتظر ردات فعل أو عمل إجراءات تكون عبارة عن ردات الفعل، ونتابع نسب الإشغال في جميع مناطق المملكة بشكل يومي، ليس فقط لحالات كورونا، بل حتى للحالات الحرجة الأخرى".

وأضاف: "لدينا مؤشرات واضحة تعكس نسب الإشغال في التنويم داخل العنايات المركزة، وبالتالي يكون عندنا توقع واضح حتى لما قبل العناية المركزة من نسب التنويم في الأجنحة، وبالتالي نطمئن بأن يكون جميع المناطق تقع ضمن النطاق المسموح فيه وأن لا تصل إلى نسب إشغال عالية".



وأكد المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة؛ أن السعة السريرية في جميع المناطق تزداد بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

