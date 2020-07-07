أخبار عاجلة

الجيش الروسي يزيل أبنية قديمة على طريقته -
"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتَي الرياض والشرقية -
ملعب ONTime - إستعدادات نادي القناة والإجراءات الإحترازية و الفنية إستعدادًا لعودة النشاط الرياضي -
شارع النهار | حلقة خاصة جدا من الطاقة الايجابية مع ريم البارودي -
مساء dmc - إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة بتكلفة 780 مليون جنيه -
مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة -
مساء dmc - المكملات الغذائية.. بالأطعمة أم بالأدوية؟ -
مساء dmc - قبل فتح باب الترشح غدا.. استعدادات القوى السياسية لانتخابات مجلس الشيوخ في ظل كورونا -
د. أيمن فؤاد أستاذ التاريخ الإسلامي بالأزهر يشرح أصل حكاية متحف آيا صوفيا الذي حوله أردوغان لمسجد -
عمرو أديب يعلق على فيديو أب يعاقب طفله بوضعه على تندة البلكونة: الجيران بتصور بدل ما تجيب الواد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حفر الطريق تتسبب بأضرار لمركبة مواطن بـ"سبت شمران"

Print
طالب الجهات المعنية بضرورة ردمها بشكل سريع

حفر الطريق تتسبب بأضرار لمركبة مواطن بـ

تسببت حفر في منتصف طريق قبيل المركز الأمني بمركز سبت شمران التابع لمحافظة العرضيات أول من أمس، في تلف إطار مركبة أحد المواطنين.

وقال المواطن عبدالعزيز الوهاس: "حاولت تدارك إحدى الحفر، فارتطمت بجزء منها؛ ما تسبب بارتجاج شديد في السيارة"، مضيفًا أنه حين توقفه شاهد أحد الإطارات وقد تعرض للتلف بعد اعوجاجه من جراء هذه الحفرة.

وتساءل "الوهاس": "لماذا هذا الإهمال من قِبل الجهات المسؤولة، فعطل سيارتي الآن من يتحمله؟ إضافة بالتأكيد لتعرض حالات أخرى مشابهة للعطل".

وطالب المواطن الجهات المعنية بضرورة ردم هذه الحفر الناتجة عن تهالك طبقة الأسفلت منذ سنوات، وبشكل سريع حتى لا تتعرض مركبات أخرى لما تعرضت له مركبته، اًو تسبب حين محاولة تلافيها أو تعرض مركبات مسرعة لأضرار أثناء مرورها.

حفر الطريق تتسبب بأضرار لمركبة مواطن بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند الادعاءات الواردة من الجهات والمنظمات العالمية

الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفند الادعاءات الواردة من الجهات والمنظمات العالمية

مساء dmc - آراء الشارع المصري.. على من يقع اللوم في حوادث التحرش؟

مساء dmc - آراء الشارع المصري.. على من يقع اللوم في حوادث التحرش؟

شبكة عيون الإخبارية