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أمين رابطة مُسلمي فيجي: قرار المملكة بشأن الحج يراعي المقاصد

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أمين رابطة مُسلمي فيجي: قرار المملكة بشأن الحج يراعي المقاصد أمين رابطة مُسلمي فيجي: قرار المملكة بشأن الحج يراعي المقاصد
الشيخ سيّد حُسين أكد تضامنه وثقته التامة في تلك الإجراءات

أمين رابطة مُسلمي فيجي: قرار المملكة بشأن الحج يراعي المقاصد

نوّه الأمين العام لرابطة مسلمي جُزر فيجي الشيخ سيّد حُسين، إلى القرار الحكيم الذي اتخذته المملكة بإقامة فريضة الحج بعددٍ محدود جدًّا من المواطنين والمقيمين لسلامة قاصدي البيت الحرام.

وأوضح أن القرار يراعي تحقيق المقاصد وعدم تعطيل الحج والتصدّي لجائحة كورونا التي أزهقت أرواح أكثر من نصف مليون حول العالم.

وأكد "حسين" تضامنه وثقته التامة في تلك الإجراءات التي تأتي حرصًا من حكومة المملكة العربية على سلامة قاصدي بيت الله الحرام وحفظًا من تفشّي وباء كورونا المُستجدّ المنتشر في العالم.

وذكر أن الشريعة جاءت بالرحمة والرفق وحفظ النفس، مُشيدًا بدور المملكة الريادي في خدمة المسلمين بالعالم والحرص على سلامتهم وصحتهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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