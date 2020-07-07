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مأساوي.. لحظة انفجار شاحنة وقود في سكان قرية كولومبية

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فيديو مأساوي.. لحظة انفجار شاحنة وقود في سكان قرية كولومبية مأساوي.. لحظة انفجار شاحنة وقود في سكان قرية كولومبية
كان بعضهم يجري مشتعلاً وصارخًا على الطريق

فيديو مأساوي.. لحظة انفجار شاحنة وقود في سكان قرية كولومبية

في حادث مأساوى، تجمع العشرات من سكان قرية شمالي كولومبيا للحصول على الوقود من شاحنة تدهورت وسقطت على جانب الطريق، لكن فجأة حدثت الكارثة .

وحسب وكالة "فرانس برس"، لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بعد أن انفجرت محتويات شاحنة نفط مقلوبة، وتحولت في ثوان إلى كرة نارية بشمال كولومبيا، وفقًا لما ذكرته الشرطة أمس الاثنين.


ويظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام كولومبية، عشرات الأشخاص متجمعين حول الناقلة بعد انقلابها رغم تحذيرات رجال الشرطة في موقع الحادث، كان سكان القرى الفقيرة بالمنطقة يحاولون سحب الوقود من الشاحنة، وفجأة وقع إنفجار وتحول المكان إلى كتلة من جحيم.

وشوهد في الفيديو المأساوي بعض الأشخاص وهم يهربون على الطريق وقد اشتعلت في أجسادهم النيران، وتعالى صراخهم بصورة صادمة.

وقال فابيان أوسبينو، عمدة بلدة بويبلو فيجو، حيث وقع الحادث: "نعتقد أن سبعة أشخاص على الأقل قد أحترقوا حتى الموت في هذا الحادث المأساوي".

وأكدت الشرطة المحلية بعد ذلك أن الانفجار أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 49 آخرين بحروق.

وقع الحادث على الطريق بين مدينتي بارانكويلا وسانتا مارتا على ساحل البحر الكاريبي في كولومبيا.

وقال كارلوس كايسيدو، حاكم منطقة ماجدالينا، "هناك أشخاص أصيبوا بحروق أكثر من 90 في المائة من أجسامهم"، وقال إن الجهود جارية لنقل الأشخاص الذين يعانون من حروق خطيرة إلى المستشفيات المتخصصة.

وحسب تقارير محلية، فإن خدمات المستشفيات في المناطق القريبة من موقع الحادث، وصلت إلى حالة من التشبع بسبب تفشي في واحدة من أكثر المناطق تضررًا في كولومبيا. حادث مأساوى شاحنة نفط شمال كولومبيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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