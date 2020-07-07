5525 مستفيداً من برامج عمادة خدمة المجتمع بجامعة جازان

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ضمن خطتها في التحول للتدريب والتعليم "عن بعد" جراء جائحة كورونا

نفذت جامعة جازان ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر خلال العام الحالي 1441هـ، 9 برامج دبلوم، ودبلوم عالٍ، و8 دورات في مجال الحاسب واللغة الإنجليزية للقطاعين المدني والعسكري.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور أحمد حنتول أن العمادة فعّلت خطتها في التحول للتدريب والتعليم المستمر "عن بعد" جراء جائحة كورونا، مضيفاً أن عدد المستفيدين من برامج ودورات العمادة عن بُعد بلغ 5525 مستفيداً، منهم 1610 طلاب و3915 طالبة.

وبيّن وكيل العمادة للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور وليد زعقان أن العمادة تمكّنت من أداء دورها ضمن دور الجامعة المتمثل في تنمية وخدمة المجتمع من حولها، وأنها تواصل تحديث خططها وبرامجها في صناعة وتقديم برامج تأهيل وتدريب تلبي متغيرات العصر في مجال التوظيف ووفق رؤية 2030.

وأشار زعقان إلى أن 884 طالباً وطالبةً نالوا شهادة الدبلوم العام والعالي هذا العام منهم 350 طالباً و534 طالبة، مؤكداً أن العمادة تواصل جهودها لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل بإعداد القوى البشرية والقيادات الشابة، واستثمار الإمكانات البشرية والمادية، بما يلبي احتياجات الأفراد، ولمواجهة متطلبات التنمية الشاملة بالمملكة.