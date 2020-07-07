★ ★ ★ ★ ★

الدغيثر: تشكّل القاعدة الأساس التي يُبنى عليها مستقبل الخدمات الرقمية

أعلنت "زين السعودية" عن استكمالها تغطية مناطق المملكة كافة بشبكة الجيل الخامس (5G)، بعد أن أتّمت تغطية منطقتي الجوف والحدود الشمالية، ما يرفع عدد المدن المغطاة إلى 30 مدينة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر أهمية هذه الخطوة التي تؤكّد التزام الشركة بتعزيز التحوّل الرقمي ليشمل كل مناطق المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030، لتصبح المملكة في مصاف الدول الأكثر تقدّماً في توفير الخدمات بالاعتماد على قاعدة تقنية عصرية ومتطوّرة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المتمثّلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى تعاون "زين" مع أبرز شركات التقنية العالمية، بما يحقق أهداف الرؤية أيضاً، في نقل المعرفة وتوطين الخبرات في هذا المجال.

وأشار الدغيثر إلى أن شبكة الجيل الخامس (5G) تشكّل القاعدة الأساس التي يُبنى عليها مستقبل الخدمات الرقمية في العالم، والتي باتت عصب المجمتعات المعاصرة، مؤكداً أن خدمات "زين السعودية" تسهم بشكلٍ محوري في تعزيز جودة قطاع الاتصالات في المملكة واستدامة النشاط الاقتصادي، وهو ما تجسد مؤخراً مع جائحة "كورونا المستجد"، وذلك بفضل الخطوات الاستباقية للشركة في الاستثمار المبكّر وفي تطوير ونشر شبكة الجيل الخامس (5G) على أوسع نطاق.

وأضاف: "سنلمس تغيّرات هائلة في سلوك الأفراد الذين ستتعزّز قدراتهم للاستفادة من قطاعات مختلفة، بفضل مزايا الخدمات الرقمية التي سيحصلون عليها بشكلٍ أفضل، وأسهل، وأسرع؛ وذلك سواء عبر إنترنت الأشياء، إضافة إلى التغيير الذي سيحدثه الجيل الخامس في قطاع الأعمال وتمكين التحول الرقمي لمختلف القطاعات، والخدمات الطبية، والترفيه الرقمي، والتعليم، وخدمة المدفوعات الرقمية وغيرها، وبما ينسجم مع التحوّل القائم في المملكة نحو التقنيات الذكية لجودة حياة أفضل".

وشدد الدغيثر على أنّ خدمات الجيل الخامس (5G) تمثّل داعماً محفّزاً لتشجيع الابتكار على أكثر من صعيد، وتحفيز تطوير قطاعات جديدة في المملكة تفتح الباب على حقبة جديدة للنمو الاقتصادي، وتعزز في الوقت نفسه من توفير فرص وظائف جديدة للشباب السعودي.

يذكر أن "زين السعودية" فازت مؤخراً بجائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة، من قبل موقع SpeedTest الشهير التابع لشركة "أوكلا" Ookla، والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً، ما يؤكد على موثوقية أداء خدماتها عبر شبكة الجيل الخامس، كما حصلت في وقت سابق على جائزة أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس خلال قمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات في دورتها الثالثة عشرة، كما فازت أيضاً بجائزة CommsMEA لأفضل مشغل في الشرق الأوسط.