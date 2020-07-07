وزير الخارجية يُشارك في الاجتماع الوزاري حول مستجدات القضية الفلسطينية

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عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي.. والمشاركة جاءت بدعوة مقدمة من الأردن

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري، الذي عُقد اليوم عبر الاتصال المرئي، بدعوة من الأردن لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والحالة الراهنة للعملية السلمية.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الإمارات ومصر والمغرب والأردن وفلسطين، وهي الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، إضافة إلى وزراء خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن، وسلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية