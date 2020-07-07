بينها "السلطنة".. 4 دول تعلن آخر أرقام "الجائحة"

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أعداد الإصابات بـ " فيروس كورونا " ما زالت ترتفع

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، تسجيل 1262 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 48997 و224 حالة وفاة .

وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه تماثل 31000 حالة للشفاء.

من ناحية أخرى، قال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، في إفادة تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليرتفع الإجمالي إلى 66226 حالة.

وأعلن تأكيد 68 حالة وفاة أخرى بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 3309، وبلغ عدد المتعافين من المرض 30785 شخصاً.

وفي روسيا، أعلن أنه تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6368 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و198 حالة وفاة.

وأوضحت السلطات الصحية الروسية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 694.230 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10.494 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 463.880 حالة.

من ناحية أخرى، سجلت أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 564 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة.

وأوضح وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 49.607 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1283 حالة وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 22.193 حالة.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد