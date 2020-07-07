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تقنية سرية تفتح الطريق لـ"فيسبوك" لدمج تطبيقيْ "ماسنجر" و"واتساب"

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تقنية سرية تفتح الطريق لـ"فيسبوك" لدمج تطبيقيْ "ماسنجر" و"واتساب" تقنية سرية تفتح الطريق لـ"فيسبوك" لدمج تطبيقيْ "ماسنجر" و"واتساب"
تدعم تقديم إشعارات متباينة بين التطبيقين لدعم الدردشة المتقاطعة

تقنية سرية تفتح الطريق لـ

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "فيسبوك" بدأت تعتمد تقنية سرية يمكن أن تفتح الطريق لخطط دمج تطبيقيْ "ماسنجر" و"واتساب".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن تلك التقنية ستدعم تقديم إشعارات متباينة بين "ماسنجر" و"واتساب" لدعم الدردشة المتقاطعة بين التطبيقين.

وتساعد تلك التقنية على دعم إمكانية دمج تطبيقي الدردشة "ماسنجر" و"واتساب".

ولكن مصادر قالت: إن تلك التقنية لن تؤثر على التشفير الكامل وعدم عرض الإعلانات على "واتساب"، كما أن معلومات الدردشة لن يتم تخزينها على أي خادم له علاقة بـ"فيسبوك".

وستساعد تلك التقنية في معرفة المستخدمين المحظورين على واتساب، وتفاصيل استلام الدردشة أو ورود رسالة جديدة هامة، وستصل كلها إلى تطبيق ماسنجر إذا كان يستخدمه الشخص في الوقت الحالي، والعكس إذا كان الشخص يستخدم واتساب.

ولكن لن تظهر تلك التقنية بصورة واضحة إلى كل المستخدمين؛ حيث إنها لا تزال قيد الاختبار لدى مطوري التطبيقات والمبرمجين، ويخطط لتطويرها تمهيدًا لطرحها على كل المستخدمين.شركة فيسبوك تطبيق ماسنجر تطبيق واتساب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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