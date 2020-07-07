انخفاض بأسعار النفط و"برنت" ما زال فوق الـ42 دولارًا للبرميل

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وسط مخاوف على الطلب العالمي بسبب زيادة إصابات كورونا بأمريكا

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف على الطلب العالمي على الوقود بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ لا سيما في الولايات المتحدة.

ونزلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 1.3% إلى 40.09 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش.

فيما تراجعت عقود خام "برنت" بنسبة 1.3% إلى 42.54 دولارًا، بعدما سجلت مستوى مرتفعًا خلال اليوم عند 43.19 دولارًا.

ووفقًا لوكالة "رويترز"؛ فإن 16 ولاية أمريكية أعلنت زيادات قياسية لعدد حالات الإصابة بكورونا في أول خمسة أيام من يوليو الجاري، وثمة قلق متزايد من أن إجراءات حماية الصحة العامة للحد من تفشي الفيروس ستقلص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى "سي إم سي ماركتس" في سيدني: "احتمال انهيار الطلب، جراء تزايد توقعات إعادة فرض إجراءات العزل العام، إضافة إلى المخاوف بشأن التزام أوبك+، سيضغط على أسعار النفط".النفط أسعار النفط