أكاديمية "القيادات الإدارية" تنفِّذ حلقات لوكلاء الوزارات وإمارات المناطق والجامعات

بما يتناسب مع المرحلة ويسهم في تمكين الكفاءات الحكومية

استمرارًا لجهود أكاديمية تطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التطويرية عن بُعد، وبما يتناسب مع الظروف الحالية التي يعيشها العالم أجمع، أوضح المدير العام للأكاديمية، الدكتور صلاح بن جهيم السليمي، أن الأكاديمية تعمل بشكل متواصل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة التطويرية والبحثية والاستشارية في مجال اكتشاف وإعداد وتطوير القيادات الإدارية، وذلك في ضوء الدعم الكبير الذي تجده من القيادة الرشيدة - حفظها الله -.

وأردف: "نعمل بشكل متسارع خلال فترة الصيف على تقديم العديد من الحلقات المتقدمة والبرامج والأنشطة ذات الأولوية، بما يتناسب مع المرحلة، ويسهم في تمكين القيادات، ويحقق الاستفادة القصوى من ذلك، وتطبيقه في بيئة العمل".

وذكر في السياق ذاته أن الأكاديمية بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للإدارة (AMA) تنفذ حلقات متقدمة لوكلاء الوزارات وإمارات المناطق، من أهما: حلقة بعنوان "صوت القيادة: كيف يمكن للقادة التأثير، الإلهام، وتحقيق النتائج (The Voice of Leadership: How Leaders Inspire، Influence، and Achieve Results)" . وتركز هذه الحلقة على صوت القيادة الفعالة من خلال احتراف بث الرسائل التي تحفز العاملين، وتسهم في تحقيق النتائج. كما تتضمن تحديد التوجه الاستراتيجي، بما يسهم في وضوح التواصل، وممارسة التأثير، وإلهام الآخرين، والتفويض والتوجيه القيادي.

وحلقة أخرى بعنوان "قيادة الفرق الافتراضية (Leading Virtual Teams)" ، وتركز على تحديد دور القيادة الافتراضية، كيفية بناء الفرق الافتراضية، وقيادة التواصل الافتراضي من خلال بناء مهارات قيادة الاجتماعات الافتراضية. وتعتبر هذه الأنشطة بمنزلة الرحلة التي تجمع بين المعارف الحديثة والمهارات العالية. كما بيَّن أن هذا امتدادٌ للجهود الحثيثة التي تبذلها الأكاديمية لتقديم أنشطة التطوير القيادي كافة لمختلف المستويات القيادية. وأضاف بأن الأكاديمية ستقدِّم قريبًا - إن شاء الله - حزمة من البرامج والأنشطة المختلفة بما يتناسب مع المتطلبات الحالية والمستقبلية لمنظومة العمل الحكومي، ووفق منهجية علمية قائمة على البحوث والدراسات، وأفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة الاحتياجات التطويرية للقيادات الإدارية، وبما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030.

وفي ختام تصريحه قدم الدكتور السليمي بالغ شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - على ما يوليانه من اهتمام ودعم لا محدود لقطاعات الدولة كافة، منها قطاعات التعليم والتدريب؛ لما لها من أثر بالغ في بناء الإنسان، إضافة إلى الاهتمام الكبير في تطوير القيادات الإدارية، التي سوف يكون لها أثر إيجابي على أداء الجهاز الحكومي، ويؤدي إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

كما قدّم شكره للمدير العام للمعهد، ولوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المعهد، على اهتمامهما بأنشطة التطوير القيادي، الذي سيسهم في استمرار الأكاديمية في الارتقاء بأنشطتها لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.