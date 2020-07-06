أخبار عاجلة

رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر -
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سعود الطبية": 6793 مستفيدًا من خدمة توصيل الأدوية للمنازل خلال 4 أشهر

Print
"سعود الطبية": 6793 مستفيدًا من خدمة توصيل الأدوية للمنازل خلال 4 أشهر "سعود الطبية": 6793 مستفيدًا من خدمة توصيل الأدوية للمنازل خلال 4 أشهر
ضِمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في إدارة الخدمات الصيدلانية، عن استفادة نحو 6793 مريضًا خلال الأشهر الأربعة الماضية من خدمة توصيل الأدوية للمنازل، والتي فعّلتها المدينة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مدير إدارة الخدمات الصيدلية بالمدينة الدكتورة سلافة الشنواني، أن الخدمة تأتي لحرص مدينة الملك سعود الطبية على سلامة المرضى، وتماشيًا مع توجيهات الدولة للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت "الشنواني" أن المستفيدين من خارج الرياض بلغ عددهم نحو 1118 مريضًا، كما بلغت أعداد المستفيدين من داخل الرياض نحو 5675 مريضًا.مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية