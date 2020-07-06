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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "المدني" يتفاعل

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "المدني" يتفاعل "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. "المدني" يتفاعل
دعا الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في هذه الحالات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي شرورة، ويدمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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