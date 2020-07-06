أخبار عاجلة

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد -
رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر -
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تم المسح.. إلزام جميع محلات "قفل صامطة" بوسائل الدفع الإلكتروني

Print
فيما عَمِلَ المراقبون الميدانيون على أخذ التعهدات اللازمة من أصحابها

تم المسح.. إلزام جميع محلات

أتمت بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، ممثلة في إدارة الخدمات قسم الرقابة الصحية، وبمتابعة من قِبَل رئيس البلدية محمد بن حسن الحامضي، إجراءات المسح؛ وذلك من خلال المتابعة الميدانية على 31 بقالة؛ للتأكد من الالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني.

وباشرت الفِرَق الرقابية المختصة عددًا من المراكز التجارية والبقالات التي لم تكن تعمل بها وسائل الدفع الإلكتروني، وألزمت المطاعم وما في حكمها ومغاسل الملابس وصالونات الحلاقة بتوفير تلك الوسائل.

وقد عمل المراقبون الميدانيون على أخذ التعهدات اللازمة من أصحاب المحلات على تأمين وسائل الدفع الإلكتروني؛ وذلك بعد المرور على أربعة صالونات حلاقة، وأربعة بوفيهات ومطعمين، ومغسلة ملابس؛ وفق الخطة المُعَدة للجولات اليومية.

وأوضح رئيس بلدية مركز القفل، أن الفِرَق الرقابية باشرت أحد البلاغات الواردة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق الأنظمة والتعليمات، كما جرى التأكد خلال الجولات من التزام المحلات والعمال بالبروتوكولات والإجراءات الوقائية والاحترازات من فيروس كورورنا، والتأكد من التزام تلك المحلات بالتعليمات المستجدة.

تم المسح.. إلزام جميع محلات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية

رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية

محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير

محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة

"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة

"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة

شبكة عيون الإخبارية