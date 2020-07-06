أخبار عاجلة

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد -
رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر -
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حل وحيد أمامنا.. "باهبري" عن ارتفاع معدلات الجائحة: متداول لقاحاتها غير علمي!

Print
حل وحيد أمامنا.. "باهبري" عن ارتفاع معدلات الجائحة: متداول لقاحاتها غير علمي! حل وحيد أمامنا.. "باهبري" عن ارتفاع معدلات الجائحة: متداول لقاحاتها غير علمي!
قال: في أي منطقة كانت إذا شعر الناس بالأمان تساهلوا في الإجراءات الوقائية فنجد المفاجأة

حل وحيد أمامنا..

أكد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، أن تهاون الناس وتساهلهم في الإجراءات الاحترازية الوقائية ساعدا على ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشدداً على أنه لا حل آخر أمامنا غير الالتزام والتقيد بالإجراءات والتعليمات والسلوكيات الصحية، لافتاً إلى أن آخر الأخبار عن اللقاحات إعلامية وليست علمية ثبت فعاليتها.

ودعا "باهبري"، في مداخلة هاتفية مع قناة ، في حديث عن ارتفاع الحالات ومعدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا، للتعلم من الدروس التي نشاهدها كل يوم، وقال: "في أي منطقة كانت إذا شعر الناس بالأمان وتساهلوا في الاجراءات الوقائية نجد فجأة ارتفاعاً في أعداد الحالات والإصابات بالفيروس".

وشدد على أن الإجراءات الاحترازية أثبتت فعاليتها في الدراسات العلمية على مستوى العالم "الالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمكتظة بالناس ولبس الكمامات وغسل الأيدي"، وهذا ما ينبغي الالتزام به ليس هناك حل آخر.

ولفت إلى أن ما نسمعه من آخر الأخبار عن اللقاحات ضد الفيروس هي أخبار إعلامية وليست أوراقاً علمية تثبت فعالياتها، ولكن الوضع مبشر. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية