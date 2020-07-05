أخبار عاجلة

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد -
رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر -
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البيئة" تحرِّر مخالفات بحق 21 مخالفًا لنظام الصيد بجدة و"رابغ"

Print
بعد ضبطهم من قِبل حرس الحدود

نجح رجال حرس الحدود في ضبط 21 مخالفًا لأنظمة الصيد البحرية بجدة ورابغ؛ إذ تمكنوا من ضبط مواطنَين اثنين لمخالفتهما نظام صيد الأسماك بمحافظة جدة، وذلك أثناء صيدهما بأدوات مخالفة (شباك النايلون المحظورة).

كما تم ضبط ٨ مقيمين بحوزتهم شباك صيد ومشكات بمركز الشعيبة المسدودة، وتم تسليمهم للمختصين بوزارة البيئة والمياه والزراعة لإكمال اللازم حيالهم.

وأوضح سعيد بن جار الله الغامدي، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أنه جرى تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بالشعيبة بجدة، وحرس الحدود بمركز مرسى السرج، ونقطة الخرار ومركز السطح ومركز مستورة في رابغ، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وأشارإلى أن فِرقة المراقبة الميدانية بوحدة الثروة السمكية بجدة تمكنت على قارب الوزارة بمركز "ثول" من استخراج عدد من أدوات الصيد غير النظامية من نوع السخاوي (القراقير)، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية حيال إتلافها.

وفي محافظة رابغ بيّن "الغامدي" أنه "تم ضبط (٨ مواطنين و٣ مقيمين) مخالفين لنظام الصيد البحري، وبحوزتهم ٢٧ صيد مخالفة (الأشورة)، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة رابغ ممثلة بمركز مرسى السرج ونقطة الخرار ومركز السطح ومركز مستورة".

وأكد "الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.

من جانبه، أكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة إبراهيم المالكي أنه تمت مصادرة الأدوات المخالفة، واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"المدفوعات السعودية" توقّع اتفاقية مع "ديسكفر" للاستخدام المشترك للشبكة المصرفية

"المدفوعات السعودية" توقّع اتفاقية مع "ديسكفر" للاستخدام المشترك للشبكة المصرفية

سكان قرية "الدويرة" بالقويعية لشركة الاتصالات: أنقذونا من ضعف وانقطاعات الشبكة

سكان قرية "الدويرة" بالقويعية لشركة الاتصالات: أنقذونا من ضعف وانقطاعات الشبكة

"زين السعودية" تغطي جميع مناطق المملكة بشبكة الجيل الخامس 5G

"زين السعودية" تغطي جميع مناطق المملكة بشبكة الجيل الخامس 5G

الرئيس السيسي يطلع على خطط سلاح الإشارة ومشروع الشبكة الحكومية الموحدة | #من_مصر

الرئيس السيسي يطلع على خطط سلاح الإشارة ومشروع الشبكة الحكومية الموحدة | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية