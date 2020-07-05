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الاتحاد الآسيوي.. استكمال دوري أبطال 2020  بـ"نظام التجمع"

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الاتحاد الآسيوي.. استكمال دوري أبطال 2020  بـ"نظام التجمع" الاتحاد الآسيوي.. استكمال دوري أبطال 2020  بـ"نظام التجمع"

الاتحاد الآسيوي.. استكمال دوري أبطال 2020  بـ

يتجه الاتحاد الآسيوي لاعتماد قرار إكمال دور المجموعات والأدوار النهائية حتى نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2020 في دولة واحدة، خلال الفترة من 14 سبتمبر المقبل حتى 3 أكتوبر، على أن تلعب المباراة النهائية على أرض الفريق المتأهل من غرب القارة.

وكان الآسيوي ذكر قبل أسابيع أنه في صدد إعلان برنامج استئناف البطولة الأكبر قارياً، بعد سلسلة اجتماعات مع الاتحادات المحلية، وذلك لاستكمالها قبل موعد للأندية المقرر إقامته أواخر ديسمبر المقبل، يذكر أن البطولة القارية توقفت بسبب ، قبل 4 جولات من ختام دور المجموعات الذي يشارك به 32 فريقاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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