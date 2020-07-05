أخبار عاجلة

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد -
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر -
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلدية ينبع" تغلق 6 منشآت لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية والوقائية

Print
"بلدية ينبع" تغلق 6 منشآت لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية والوقائية "بلدية ينبع" تغلق 6 منشآت لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية والوقائية
تأتي الحملات ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار كورونا

أغلقت بلدية محافظة ينبع ثلاثة منشآت غذائية أثناء جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية؛ وذلك لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية، إضافة إلى إغلاق ورشة داخل حي سكني وسكن عمال دون بيانات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وفي التفاصيل، أسفرت الحملة عن إغلاق منشأتَين غذائيتَين لوجود مستودع غير مرخص، يتم فيه التحضير وتخزين المواد الغذائية بدرجة حرارة مرتفعة، وعدم الالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية.

وتأتي تلك الحملات ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد، والحد من أخطار انتشاره.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية