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السودان: إعفاء قائد قوات الشرطة ونائبه من منصبَيْهما

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السودان: إعفاء قائد قوات الشرطة ونائبه من منصبَيْهما السودان: إعفاء قائد قوات الشرطة ونائبه من منصبَيْهما
بعد يوم من تعهُّد "حمدوك" بالاستماع للمحتجين

السودان: إعفاء قائد قوات الشرطة ونائبه من منصبَيْهما

أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الأحد قائد قوات الشرطة من مهامه، كما أصدر قرارًا بإعفاء الفريق شرطة عثمان محمد يونس من منصب نائب المدير العام للشرطة.

وذكر "حمدوك" في تغريدة على تويتر أنه جرى إعفاء الفريق أول شرطة عادل محمد أحمد بشائر من منصب المدير العام لقوات الشرطة، وتعيين السيد الفريق شرطة عز الدين الشيخ علي مديرًا عامًّا لقوات الشرطة.

وكان "حمدوك" قد أعلن الجمعة الماضية أنه سيرسل وفدًا حكوميًّا من العاصمة للاستجابة لمطالب المعتصمين في مدن سودانية عدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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