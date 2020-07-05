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مجلس التعاون يستعرض العمل الخليجي العسكري والتمارين المشتركة للقوات المسلحة

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مجلس التعاون يستعرض العمل الخليجي العسكري والتمارين المشتركة للقوات المسلحة مجلس التعاون يستعرض العمل الخليجي العسكري والتمارين المشتركة للقوات المسلحة
خلال اجتماع لجنة العمليات والتدريب لمعاوني هيئة العمليات والتدريب

مجلس التعاون يستعرض العمل الخليجي العسكري والتمارين المشتركة للقوات المسلحة

عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع لجنة العمليات والتدريب لمعاوني هيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد بن علي آل علي، وبحضور ممثلين عن القيادة العسكرية الموحدة.

وفي بداية الاجتماع نقل الأمين المساعد للشؤون العسكرية بكلمته تحيات وتمنيات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف للمشاركين بالتوفيق والنجاح في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك.

ونوقش خلال الاجتماع جدول اجتماعات العمل الخليجي العسكري المشترك والتمارين المشتركة بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2020م في ظل ظروف جائحة (كوفيد-19)، وآليات العمل خلال المرحلة القادمة لتنفيذ القرارات العسكرية التي أُقرّت في جميع المجالات ذات الطابع العسكري، وضمن إطار يسهم في تعزيز وتحقيق منظومة عمل موحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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