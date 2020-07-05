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عشيرة ذوي عتيق بالحويطات يشكرون القيادة على تعويضات مشروع نيوم

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عشيرة ذوي عتيق بالحويطات يشكرون القيادة على تعويضات مشروع نيوم عشيرة ذوي عتيق بالحويطات يشكرون القيادة على تعويضات مشروع نيوم
قالوا: هذا ليس بالأمر الغريب على حكام هذا الوطن المعطاء

عشيرة ذوي عتيق بالحويطات يشكرون القيادة على تعويضات مشروع نيوم

رفع المواطن سالم طويلع محمد القرعان الحويطي وعنه وعن أبناء عشيرته عشيرة ذوي عتيق من القرعان من الحويطات من سكان قرية قيال، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولأمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز ، على ما حظي به وجماعته من كرم بالتعويضات (مشروع نيوم) التي حصلوا عليها.

وقال الحويطي: "هذا ليس بالأمر الغريب على حكام هذا الوطن المعطاء، نسأل الله أن يديم عزكم ويحفظكم تاج على رؤوس هذا الشعب السعودي، نسأل الله أن يحفظكم ويديم أمجادكم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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