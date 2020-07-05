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"شاومي" تجهز تقنية للتصوير تستعين بالذكاء الصناعي

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"شاومي" تجهز تقنية للتصوير تستعين بالذكاء الصناعي "شاومي" تجهز تقنية للتصوير تستعين بالذكاء الصناعي

كشفت تقارير صحفية أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة تجهز تقنية تصوير جديدة كليًا، تستعين بالذكاء الصناعي.

وأشار موقع "جي إم آرينا" إلى أن هواتف شاومي المقبلة ستدعم بتقنية "شاتر للذكاء الصناعي".

وتمكن تلك التقنية هواتف شاومي في إمكانية التقاط صور فائقة الدقة من وضعية الحركة، لتوقع تلك التقنية مختلف الحركات الخاصة سواء بالمستخدم أو من يتم تصويره.

وتعمل تلك التقنية على التقاط عدد متسلسل من الصور، ثم تختار خوارزمية التعلم الآلي أفضل تلك الصور وتقدمها للمستخدم في صورة واحدة واضحة وفائقة الدقة والثبات.

لن يظهر في تلك الصور المستخدم وهو مغلق عينيه، لأنها كانت تومض وقت التقاط الصورة أو لم يكن ينظر إلى الكاميرا، وما إلى ذلك من لقطات محرجة.

وأوضحت "شاومي" أنها ستقدم تلك التقنية في تحديثات مرتقبة لهواتفها الحديثة، علاوة على أنها ستوفرها لكل هواتفها المرتقبة.شركة شاومي الصينية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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