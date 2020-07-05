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جامعة الملك فيصل تعلن عن مواعيد إجراءات القبول لنظام البكالوريوس والدبلوم

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التقديم عبر البوابة الإلكترونية بدءًا من الأسبوع المقبل لمدة 4 أيام

جامعة الملك فيصل تعلن عن مواعيد إجراءات القبول لنظام البكالوريوس والدبلوم

أعلنت جامعة الملك فيصل عن مواعيد إجراءات القبول للمتقدمين والمتقدمات بطلب الالتحاق بالجامعة لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم الانتظام فقط.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أن بوابة القبول الإلكترونية سيتم فتحها بمشيئة الله مساء يوم الاثنين 22- 11- 1441هـ، الموافق 13- 7- 2020م، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 25/ 11/ 1441هـ الموافق 16/ 7/ 2020م؛ داعيًا إلى الاطلاع على مواعيد إجراءات القبول للعام الجامعي 1441- 1442هـ، ومتابعة ما يصدر عن الجامعة من إعلانات وأخبار بهذا الشأن.

جامعة الملك فيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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