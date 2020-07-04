بالصور .. أول فندق في العالم مطلي بالذهب

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في فيتنام ويتكون من 25 طابقًا و400 غرفة

افتتح في هانوي عاصمة فيتنام أول فندق في العالم مطلي بالذهب (عيار 24) من الداخل والخارج، بكلفة قدرت بـ 200 مليون دولار، وتبلغ كلفة الليلة الواحدة للغرفة 250 دولارًا والجناح يصل إلى 1000 دولار وهي ما تعد أسعارًا مرتفعة للغاية في فيتنام.

ويقع فندق "دولتشي هانوي جولدن لايك" المطلي بالذهب من عيار 24 قيراطًا على ضفة بحيرة "جيانغ فو" في العاصمة الفيتنامية هانوي بدأ بناؤه قبل 11 عامًا ويتكون من 25 طابقًا، و400 غرفة.

ويضم الفندق لوبيًا مطليًا بالذهب، وكذلك أثاثًا مطليًا بالذهب، ومغسلة، وحوض استحمام، فضلاً عن سلسلة من الزينة والإكسسوارات المغطاة بالذهب، وفناجين وأطباق مُذهَّبة علاوة على أرضياته الذهبية.

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