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"رويترز": "كورونا" أصاب 11.15 مليون شخص في العالم

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"رويترز": "كورونا" أصاب 11.15 مليون شخص في العالم "رويترز": "كورونا" أصاب 11.15 مليون شخص في العالم
حصيلة الوفيات بلغت 526.088

أفاد أحدث إحصاء لـ"رويترز" اليوم (السبت)، بأن أكثر من 11.15 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 526088 شخصًا توفوا جراء الفيروس.

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 129476 حالة وفاة، في حين بلغت الإصابات المؤكدة 2 مليون و812976 حالة.

واحتلت البرازيل المركز الثاني، مسجلة 63174 حالة وفاة ومليون و539081 حالة إصابة.

وجاءت في المركز الثالث مسجلة 667883 حالة إصابة و 9859 حالة وفاة.

وما زالت الهند تحتل المركز الرابع مسجلة 648315 حالة إصابة و9859 حالة وفاة تليها بريطانيا مسجلة 314603 حالة إصابة و44131 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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