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47  ألف حالة تضع مكة في صدارة مناطق المملكة في عدد متعافي "كورونا "

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47  ألف حالة تضع مكة في صدارة مناطق المملكة في عدد متعافي "كورونا " 47  ألف حالة تضع مكة في صدارة مناطق المملكة في عدد متعافي "كورونا "
تشهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد الحالات النشطة

47  ألف حالة تضع مكة في صدارة مناطق المملكة في عدد متعافي

سجَّلت مكة المكرمة ومحافظاتها 47676 حالة تعافٍ من المستجد منذ بداية انتشار الفيروس حتى الآن، وعلى مدى ثلاثة أشهر من ظهور الفيروس.

ويعتبر الرقم الذي سجلته منطقة مكة المكرمة في عدد المتعافين من كورونا رقماً قياسياً، إذ تتصدر مناطق المملكة في عدد المتعافين من الفيروس، كما تشهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد الحالات النشطة.

وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة ومحافظاتها الـ17 محافظة، 59559 حالة، منها 47676 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، و10891 حالة نشطة، و992 حالة وفاة رحمهم الله جميعاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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